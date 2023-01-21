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الجيش الإسرائيلي يوقف حركة أسطوله من مسيرات "شوفال"

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الجيش الإسرائيلي يوقف حركة أسطوله من مسيرات
AP
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أكد الجيش الإسرائيلي اليوم السبت أن طائرة مسيرة من نوع "شوفال" تابعة للقوات الجوية تعرضت لأضرار أثناء إقلاعها، ما أجبر الجيش على إيقاف أسطول من الطائرات المسلحة بدون طيار.

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وفي بيان له، قال الجيش الإسرائيلي: "لم تقع إصابات بسبب الحادث وسيتم التحقيق فيه".

وأضاف البيان أن "قائد القوات الجوية اللواء تومر بار، أمر بوقف أسطول "شوفال" حتى الانتهاء من التحقيق في الحادث"، وتم نقل الجهاز التالف للإصلاح والتحقيق في ملابسات الواقعة.

وفي نوفمبر، كانت قد تحطمت طائرة بدون طيار من طراز "Heron 1"، مما تسبب في حريق وأدى إلى إيقاف الأسطول بأكمله لمدة شهر حتى تم إجراء الإصلاحات.

وفي هذا السياق، أوضح مصدر عسكري أن "سبب حادث اليوم السبت لا يبدو أنه نفس المشكلة التي تسببت في تحطم الطائرة في المرة السابقة، حيث تعد هذه هي المرة الثالثة خلال أربعة أشهر التي توقف فيها إسرائيل أسطولها من طائرات "Heron 1" بدون طيار، المعروفة للجيش باسم "شوفال". 

المصدر: "I24"

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