الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد جنوده في انفجار عرضي في أحد المعسكرات

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة انفجار ذخيرة في غرفة المعيشة ليلة الأحد في قاعدة للجيش في البقاع.

وبحسب المتحدث، "بعد جهود الإنعاش، أعلنت وفاة أحد المقاتلين، وأصيب مقاتل آخر بجروح خطيرة فيما أصيب مقاتلان بجروح طفيفة، ووصلت رسالة لعائلات المقاتلين..جيش الدفاع الإسرائيلي يشارك العائلة حزنها وسيواصل مرافقتها".

وأضاف البيان "بدأت الشرطة العسكرية التحقيق في ملابسات الحادث. وفي نهاية التحقيق سترفع النتائج إلى النيابة العسكرية للنظر فيها".

المصدر: RT