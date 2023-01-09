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الجيش الإسرائيلي: انفجار داخل قاعدة للجيش شمالي الضفة وانهيار جدران غرف القادة (صور)

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الجيش الإسرائيلي: انفجار داخل قاعدة للجيش شمالي الضفة وانهيار جدران غرف القادة (صور)
AFP
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الاثنين بوقوع انفجار داخل قاعدة للجيش بشمال الضفة الغربية في جنين.

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وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى انهيار جدران غرف القادة جراء الانفجار الذي وقع داخل قاعدة للجيش شمال الضفة الغربية.

وأوضحت أنه لا إصابات وقعت، مشيرة إلى أنه يجري التحقيق في الحادثة.

كما نشرت على حسابها في "تويتر" صورا لمكان الانفجار.

المصدر: RT

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