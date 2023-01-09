إسرائيل تعلن إنشاء قوة فضائية "لا يمكن الكشف عن أهدافها"

أعلن سلاح الجو الإسرائيلي عن إنشاء قوة فضائية خاصة به، هدفها هو فحص "كيف يمكن لإسرائيل استخدام الفضاء لأغراض لا يمكن الكشف عنها".

وذكر موقع i24 news، الإسرائيلي أنه لا يُعرف عن هذه الهيئة سوى أنه سيقودها ضابط برتبة مقدم، وهدفها هو فحص "كيف يمكن لإسرائيل استخدام الفضاء لأغراض لا يمكن الكشف عنها"، بإطار سياسة التعتيم المفروضة على كافة الأمور الخاضعة للرقابة العسكرية الإسرائيلية.

وقال الموقع إن المخطط العام لتطور البرنامج يتشابه بدرجة كبيرة مع برنامج الولايات المتحدة، التي أنشأت قوة فضائية خاصة بها في عام 2019. وكان برنامج الفضاء في السابق يقع ضمن اختصاص السلاح الجوي، كالذراع الجوي والفضائي، مشيرا إلى أن "إسرائيل كانت قوة فضائية لأكثر من 30 عاما، حيث أطلقت أول قمر صناعي لها في عام 1988، وأكثر من ذلك بكثير منذ ذلك الحين".

وأضاف: "سيكون مستقبل إسرائيل معرضا لمزيد من التهديدات المحمولة في الفضاء على نحو أكبر، مقارنة مع الفترة الماضية. مما يعني أنه لم يعد من الممكن إهمال تقنيات الفضاء من قبل القوات الجوية أو نقلها إلى جناح البحث والتطوير التابع لوزارة الدفاع MAPAT. بدلا من ذلك، يجب بلورة سياسة دفاع فضائي منفصلة - وهذا يعني وجود هيكل قيادة جديد مؤهل للاستثمار بمجال الفضاء".

المصدر: i24 news