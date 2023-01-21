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"الفضائيون قادمون".. سحابة عملاقة في سماء تركيا تثير رعبا! (فيديو)

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سحابة ضخمة تخيف الأتراك
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أثارت سحابة حمراء ضخمة تشبه الجسم الغريب، ظهرت في سماء إحدى المدن التركية، رعبا بين السكان وسيلا من التساؤلات حول ماهيتها.

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وظهر المشهد الغريب فوق مدينة بورصة بشمال غرب تركيا، يوم الخميس 19 يناير الجاري.

وتم تصنيف السحابة على أنها عدسية، لكنها بدت أشبه بشيء غريب قادم من كوكب آخر، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات مذهلة للسحابة، التي ظهرت باللون الأحمر الفاتح، مع دائرة خارجية ودائرة داخلية، تفصل بينهما حلقات داكنة.

وانهالت التعليقات على موقع "تويتر"، حيث كتب مغرد: "يبدو الأمر كأن كائنا فضائيا على وشك الهبوط من تلك البوابة".

وأضاف آخر: "لم أر هذا من قبل.. كثيف جدا في المركز حتى أن الضوء لا يمكن أن يمر"، بينما أضاف آخر: "جسم غامض؟ إنها سحابة أم شيء مجهول الهوية ويطير؟".

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن السحابة شبه الدائرية ظهرت لأول مرة عند شروق الشمس، واحتفظت بشكلها الغريب لمدة ساعة تقريبا، قبل أن تبدأ بالاختفاء.

وتظهر الغيوم العدسية عادة على ارتفاع 2000 إلى 5000 متر فوق سطح الأرض، وهي مؤشر على "موجات جبلية في الهواء"، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية.

ومعروفة بشكلها المنحني الذي يشبه كوكب الأرض تقريبا. تتكون السحب الغريبة من الرطوبة في الغلاف الجوي وتتشكل بفعل الرياح. ويساعد الهواء الجبلي البارد على تبريد قطرات الرطوبة التي تتكثف بعد ذلك، مما يجعل السحب الغريبة مرئية.

المصدر: "Daily Star"

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