"الفضائيون قادمون".. سحابة عملاقة في سماء تركيا تثير رعبا! (فيديو)

أثارت سحابة حمراء ضخمة تشبه الجسم الغريب، ظهرت في سماء إحدى المدن التركية، رعبا بين السكان وسيلا من التساؤلات حول ماهيتها.

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وظهر المشهد الغريب فوق مدينة بورصة بشمال غرب تركيا، يوم الخميس 19 يناير الجاري.

وتم تصنيف السحابة على أنها عدسية، لكنها بدت أشبه بشيء غريب قادم من كوكب آخر، حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات مذهلة للسحابة، التي ظهرت باللون الأحمر الفاتح، مع دائرة خارجية ودائرة داخلية، تفصل بينهما حلقات داكنة.

وانهالت التعليقات على موقع "تويتر"، حيث كتب مغرد: "يبدو الأمر كأن كائنا فضائيا على وشك الهبوط من تلك البوابة".

Bizarre UFO-like cloud hovers over Turkey

A massive lenticular cloud resembling a UFO was spotted over the city of Bursa in Turkey on Thursday, surprising citizens who captured the rare phenomenon on their phones.#UFOs#turkifsa#ufologiahttps://t.co/dQ2qfQOlbfpic.twitter.com/KpH302dVyq — SANTINO (@MichaelSCollura) January 21, 2023

وأضاف آخر: "لم أر هذا من قبل.. كثيف جدا في المركز حتى أن الضوء لا يمكن أن يمر"، بينما أضاف آخر: "جسم غامض؟ إنها سحابة أم شيء مجهول الهوية ويطير؟".

وذكرت صحيفة "الغارديان" أن السحابة شبه الدائرية ظهرت لأول مرة عند شروق الشمس، واحتفظت بشكلها الغريب لمدة ساعة تقريبا، قبل أن تبدأ بالاختفاء.

Turkey's Bursa region witnessed an incredible cloud formation… pic.twitter.com/wOWnRTETHp — Tansu YEĞEN (@TansuYegen) January 20, 2023

وتظهر الغيوم العدسية عادة على ارتفاع 2000 إلى 5000 متر فوق سطح الأرض، وهي مؤشر على "موجات جبلية في الهواء"، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية.

Bizarre UFO-like cloud spotted over Turkey

pic.twitter.com/x2mIQIDO8E — julieL (@julieL84386995) January 21, 2023

ومعروفة بشكلها المنحني الذي يشبه كوكب الأرض تقريبا. تتكون السحب الغريبة من الرطوبة في الغلاف الجوي وتتشكل بفعل الرياح. ويساعد الهواء الجبلي البارد على تبريد قطرات الرطوبة التي تتكثف بعد ذلك، مما يجعل السحب الغريبة مرئية.

Are they out there? 👽 Massive UFO-shaped lens cloud spotted in Turkey. pic.twitter.com/dy2arhZEdE — USA TODAY (@USATODAY) January 21, 2023

المصدر: "Daily Star"