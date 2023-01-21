الخارجية الروسية: تجميد باريس لأرصدة قناة "RT" سيؤدي إلى إجراءات مماثلة

قالت وزارة الخارجية الروسية إن تجميد حسابات قناة "RT" الروسية الناطقة بالفرنسية، سيؤدي إلى إجراءات جوابية ضد وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا.

وأعلنت وزارة الخارجية اليوم السبت، أن الإجراءات الجوابية التي ستتخذها روسيا ستكون من النوع الذي سيبقى في ذاكرة باريس، إذا لم تتوقف السلطات الفرنسية عن ترويع الصحفيين الروس.

وأفادت قناة "RT France"، أمس الجمعة، أن السلطات الفرنسية قررت تجميد حساباتها البنكية في الأراضي الفرنسية.

وقالت رئيسة "RT France"، كسينيا فيودوروفا: "تلقينا رسالة من مصرفنا بشأن تجميد حسابات "RT France" بطلب من السلطات الفرنسية، على خلفية الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا التي تم اتخاذها في ديسمبر الماضي".

وفي وقت سابق أعربت السفارة الروسية لدى فرنسا، عن أدانتها لحجز الحسابات المصرفية لقناة RT الناطقة بالفرنسية، مشيرة إلى أن هذا يعد انتهاكا صارخا لمبادئ حرية الإعلام، ويتجاوز عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.

المصدر: تاس