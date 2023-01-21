 
مباشر

مصارعون هنود ينهون احتجاجا بشأن التحرش الجنسي

أخبار العالم

مصارعون هنود ينهون احتجاجا بشأن التحرش الجنسي
AP
مصارعون هنود ينهون احتجاجا بشأن التحرش الجنسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ulnd

أنهى مصارعون هنود بارزون اعتصاما بالقرب من مبنى البرلمان، بعد تأكيد الحكومة أن التحقيق في مزاعم التحرش الجنسي بالرياضيين الشباب من قبل الاتحاد سيكتمل في غضون 4 أسابيع.

إقرأ المزيد
المغرب.. الاعتداء الجنسي يتصدر الجرائم ضد الأطفال
المغرب.. الاعتداء الجنسي يتصدر الجرائم ضد الأطفال

وقال المصارع، باجرانغ بونيا، اليوم السبت: "إننا ننهي احتجاجنا".

ونظم المصارعون وما يقرب من 200 من أنصارهم، اعتصاما احتجاجيا لمدة 3 أيام في جانتار مانتار، متهمين رئيس الاتحاد بالتحرش الجنسي والعقلي بالرياضيات الشابات.

ويطالب المتظاهرون بالإقالة الفورية لرئيس اتحاد المصارعة الهندي، بريجبوشان شاران سينغ، وبعض المسؤولين الآخرين في انتظار التحقيق معهم.

في وقت متأخر أمس الجمعة، التقى وزير الرياضة الهندي، أنوراغ سينغ ثاكور، مصارعين محتجين للمرة الثانية، وأعلن عن التحقيق في اتهامات المصارعين، وقال إنه سيتم الانتهاء منه في غضون أربعة أسابيع.

وأضاف أن رئيس الاتحاد "سيتنحى ويساعد في إجراء التحقيق". وأردف "حتى ذلك الحين، ستقوم لجنة بتنفيذ الأعمال اليومية لاتحاد المصارعة الهندي".

في وقت سابق، كتب المصارع باجرانغ بونيا على "تويتر" أن الحكومة وعدت اللاعبين بالعدالة.

وأضاف: "أشكر الحكومة نيابة عن زملائي اللاعبين على أخذ غضبنا ومطالبنا على محمل الجد.. معركتنا ليست مع الحكومة. كلنا نقاتل ضد اتحاد اللاعبين ورئيسه".

ورفض سينغ، رئيس الاتحاد، ونائب يمثل حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الاتهامات وقال إنه مستعد لمواجهة أي تحقيق.

المصدر: أ ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين في اجتماع مع قدامى المحاربين: في الحرب الوطنية العظمى تعددت جنسيات قوات الاحتلال ضد روسيا