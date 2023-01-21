قراء بريطانيون يكشفون المخاوف الرئيسية لزيلينسكي بسبب بوتين

عبر قراء صحيفة "Daily Mail" البريطانية عن غضبهم من الدعوات الجديدة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لتوريد المزيد من الدبابات إلى أوكرانيا.

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وكتب قارئ: "يبدو أن الخوف الرئيسي لزيلنسكي هو الخسارة في النزاع مع روسيا وبوتين بسبب نقص المعدات العسكرية".

وأيده قارئ آخر قائلا: "حان الوقت لمفاوضات السلام لوضع حد لهذا الجنون المدمر".

وعبر قارئ ثالث عن اعتقاده "أنه (زيلينسكي) لن يتوقف حتى يدخل الناتو في نزاع شامل مع روسيا".

وأضاف قارئ آخر: "يكفي! حاولوا أن يجلس الطرفان إلى طاولة المفاوضات والعمل على اتفاق سلام".

وعبر قارئ خامس عن استيائه من أن "ضرائبنا تذهب لتمويل النزاع الذي لا يجب أن نهتم به. يطلب زيلينسكي دائما تزويده بالأسلحة، لكنه لا يسعد أبدا بما يحصل عليه". وأضاف: "آخر مرة عندما أرسلت ألمانيا دباباتها لمواجهة الروس، جاءت دباباتهم إلى برلين (يقصد في الحرب العالمية الثانية)".

وترفض السلطات الألمانية حتى الآن توريد دبابات "Leopard 2" إلى أوكرانيا. وتزداد الضغوطات الدولية على المستشار الألماني أولاف شولتس في هذه المسألة في الأيام الأخيرة بشكل كبير. وقد دعا رؤساء عدد من بلدان الاتحاد الأوروبي شولتس علنا لاتخاذ قرار إيجابي بهذا الشأن.

المصدر: نوفوستي