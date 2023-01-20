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واشنطن: تقدم روسيا في باخموت وسوليدار لن يؤدي إلى أي تغير استراتيجي

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واشنطن: تقدم روسيا في باخموت وسوليدار لن يؤدي إلى أي تغير استراتيجي
Sputnik VIKTOR ANTONYUK
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صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي بأن تقدم القوات الروسية في منطقة مدينتي سوليدار وأرتيوموفسك (باخموت) في دونباس لن يغير أي شيء من الناحية الاستراتيجية.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "كما قلت سابقا، هم حققوا تقدما تدريجيا في هاتين المنطقتين".

وأضاف أن واشنطن لا تزال تعتبر المدينتين المذكورتين أنهما "متنازع عليهما"، وأن تحقيق التقدم تم "بثمن استثنائي".

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وتابع: "حتى ولو حققوا نجاحا في باخموت وسوليدار، فإن ذلك لن يغير الديناميكية الاستراتيجية في الميدان ولن يؤدي إلى هزيمة الأوكرانيين".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن في وقت سابق أن الأوضاع الميدانية في منطقة العملية العسكرية الروسية "تتطور بديناميكية إيجابية" وبالتوافق مع خطة وزارة الدفاع الروسية وهيئة الأركان العامة.

المصدر: تاس

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