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بيرو.. مقتل شخص وإصابة العشرات أثناء الاحتجاجات

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بيرو.. مقتل شخص وإصابة العشرات أثناء الاحتجاجات
AP Jose Sotomayor
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أعلن وزير الداخلية البيروفي فيسينتي روميرو عن مقتل شخص وإصابة 38 آخرين بجروح أثناء الاحتجاجات في عاصمة البلاد ليما وعدد من المناطق الأخرى منذ يوم الخميس.

وتحدثت الرئيسة البيروفية دينا بولوارتي مساء الخميس (حسب التوقيت المحلي) عن سيطرة السلطات على الأوضاع في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد الحكومة والكونغرس، شهدتها مناطق متفرقة من البلاد.

وأكدت السلطات البيروفية يوم الجمعة أن الشرطة الوطنية ستحقق في كافة أعمال العنف التي وقعت الخميس في ليما والمدن الأخرى.

وأسفرت الاحتجاجات والاشتباكات بين الشرطة والمحتجين عن إغلاق عدد من المطارات، وخاصة في العاصمة ليما ومدن أريكيبا وخولياكا وكوسكو بجنوب البلاد. وأعيد فتح بعضها صباح الجمعة.

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وأعلنت السلطات حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في مقاطعات أمازوناس وليبرتاد وتاكنا، بينما لا يزال قطع الطرق من قبل المحتجين مستمرا في عدد من المناطق بمختلف أنحاء البلاد.

وتضرر كذلك خط السكك الحديدية المؤدي إلى موقع "ماتشو بيتشو" التاريخي المشهور في جنوب البلاد، حيث لا يزال نحو 300 سائح عالقين بسبب انقطاع حركة القطارات.

وعلى خلفية الاحتجاجات تقدم مؤتمر الأساقفة في بيرو بمبادرة أن تكون الكنيسة وسيطا في الحوار بين المحتجين والسلطات.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات ضد الحكومة تستمر منذ منتصف ديسمبر الماضي، حيث عزل الكونغرس الرئيس بيدرو كاستيليو ردا على محاولته حل الكونغرس وإعلان حالة الطوارئ في البلاد.

وأسفرت الاشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين عن مقتل أكثر من 50 شخصا، وإصابة المئات منذ انطلاق الاحتجاجات.

المصدر: وكالات

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