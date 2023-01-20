إيران: المخابرات البريطانية أصيبت في الصميم ولندن تعيش في أوهام القرن الـ19

أصدرت وزراة الأمن الإيرانية بيانا حول إعدام عميل المخابرات البريطانية في إيران علي رضا أكبري، معتبرة أن بريطانيا الماكرة لا زالت تعيش في أوهام القرن التاسع عشر.

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وأوضحت وزارة الأمن الإيرانية في بيانها قائلة: "أكبري كان أحد أهم جواسيس وعملاء النظام البريطاني الخبيث، وبعد تنفيذ الحكم القانوني بحقه نشاهد هيستيريا وغضب الحكومة البريطانية، وإن هذا السلوك المسعور والخارج عن المألوف للساسة البريطانيين دلالة واضحة لا تغيب عن أعين أصحاب الرأي في مجالي السياسة والأمن".

وتابع البيان: "هذه الضربة الاستخبارية أدت لانهيار اعتبار أقدم جهاز للتجسس أمام الرأي العام وباقي المؤسسات الأمنية في العالم وكذلك بقية جواسيس المخابرات البريطانية، وزعزعت دوافع ضباطهم المخابراتيين وجواسيسهم، ومن جهة أخرى تهشمت صورة المخابرات البريطانية والهامش الأمن لجواسيسها وبات ضباطها يفكرون في ترميم صورتهم وسمعتهم أمام عملائهم".

وتساءل البيان: "هل بريطانيا كما كانت تدعي هي صاحبة أكثر شبكة جواسيس أمنا وأنهم لن يتم التعرف عليهم أبدا ولن يتم معاقبتهم ؟ إن المعلومات الواردة عن داخل جهاز المخابرات البريطاني تظهر بأن هذه الأزمة قد أصابت المخابرات البريطانية في الصميم، وإن هذا الانتصار هو غير مسبوق إلى حد حير أصحاب الشأن والرأي في العمل المخابراتي، وخلال هذه الفترة القصيرة عن الإعلان عن هذا الموضوع تلقينا طلبات عديدة من بعض أجهزة الاستخبارات لشرح تجارب هذا الملف لهم".

وأشارت وزارة الأمن الإيرانية في بيانها إلى أن "النظام البريطاني الخبيث والذي يواجه ضغطا متزايدا من الرأي العام البريطاني بشأن مشاكلهم الداخلية، عمد الى اتخاذ اجراءات تنم عن العجز، ومنها جر أمريكا وفرنسا وألمانيا للوقوف الى جانب لندن في الحرب الاعلامية ضد إيران".

وأضاف البيان: "إن دموع التماسيح الغربية على "أكبري" تأتي في وقت تعتبر المؤسسات العسكرية الإيرانية هدفا مستمرا للهجوم الإعلامي والمخابراتي للدول الغربية، فكيف ولأي سبب وتبرير منحوا جواز الاقامة والجنسية بسرعة وسهولة إلى أحد مسؤوليها؟"

المصدر: "فارس"