"لن يمر بلا رد".. لندن وباريس تحذران طهران من عواقب إعدام أكبري

دانت لندن اليوم السبت إعدام إيران للمسؤول السابق بوزارة الدفاع الإيرانية علي رضا أكبري، الإيراني البريطاني المتهم بالتجسس لحساب الاستخبارات البريطانية، مؤكدة أنها "لن تمر بلا رد".

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ووصف رئيس الوزراء ريشي سوناك إعدام أكبري بـ"المروع"، معتبرا أنه "عمل قاس وجبان نفذه نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه".

من جهته، قال وزير الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي إن "هذا العمل الهمجي يستحق الإدانة بأشد العبارات الممكنة. لن يمر دون رد".

وأفاد كليفرلي عبر "تويتر" بأن لندن فرضت عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد جعفر منتظري من دون أن يحدد طبيعة هذه العقوبات، وذلك تعبيرا عن "اشمئزاز" لندن بعد إعدام أكبري.

وأضاف: "المدعي العام يقف في صميم استخدام إيران لعقوبة الإعدام. نطالب بمحاسبة النظام (الإيراني) على انتهاكاته المروعة لحقوق الإنسان".

بدورها، دانت فرنسا "بأكبر قدر من الحزم" إعدام أكبري، وقالت الخارجية الفرنسية في بيان نشرته اليوم السبت: "تم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الإيرانية في باريس مرة أخرى صباح اليوم للتعبير عن استنكارنا" وتحذيره من أن "انتهاكات إيران المتكررة للقانون الدولي لا يمكن أن تمر من دون رد، خصوصا عندما يتعلق الأمر بمعاملة مواطنين أجانب تحتجزهم هذه الدولة بشكل تعسفي".

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ونددت منظمة العفو الدولية عبر "تويتر" بما وصفته بـ"الهجوم الشنيع" لإيران على "الحق في الحياة" بعد تنفيذ طهران حكم الإعدام بحق أكبري.

وقالت "العفو" إن إعدام السلطات الإيرانية لأكبري "دليل جديد على هجومها الشنيع على الحق في الحياة"، داعية الحكومة البريطانية إلى "التحقيق بشكل كامل" في اتهامات بتعرضه للتعذيب على ما يبدو.

ونفذ القضاء الإيراني السبت حكم الإعدام الصادر بحق أكبري، بعد ثلاثة أيام من الكشف عن إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة التي يحمل جنسيتها.

المصدر: "أ ف ب" + وسائل إعلام إيرانية