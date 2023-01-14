الخارجية الإيرانية تستدعي السفير البريطاني

استدعى المدير العام لشؤون غرب أوروبا في الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، سفير بريطانيا في طهران سيمون شيركليف، احتجاجا على تدخلات بريطانيا.

ودانت بريطانيا، "تنفيذ إيران حكم الإعدام بحق مساعد وزير دفاعها السابق علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسية البريطانية وأدين بتهمة التجسس لصالح لندن".

وقال رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، عبر حسابه على "تويتر": "لقد صدمت بسبب إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري في إيران، كان هذا عملا قاسيا وجبانا قام به نظام بربري لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه. تعازينا لأصدقاء وعائلة علي رضا".

I am appalled by the execution of British-Iranian citizen Alireza Akbari in Iran.



This was a callous and cowardly act, carried out by a barbaric regime with no respect for the human rights of their own people. My thoughts are with Alireza’s friends and family. — Rishi Sunak (@RishiSunak) January 14, 2023

وأعلنت السلطة القضاية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق جاسوس جهاز الاستخبارات البريطاني "علي رضا اكبري" صباح الیوم السبت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا أكبري، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، المتهم بالفساد في الأرض واتخاذ إجراءات واسعة النطاق ضد أمن البلاد الداخلي والخارجي من خلال التجسس لصالح جهاز المخابرات التابع للحكومة البريطانية. مقابل مبالغ مالية تقدر بمليون و 805 آلاف يورو 265 ألف جنيه استرليني و 50 ألف دولار.

المصدر: RT