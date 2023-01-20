الاتحاد الأوروبي ينفي امتلاكه دليلا على قيام إيران بتزويد روسيا بصواريخ باليستية

أعلن ممثل رفيع المستوى من الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الأوروبي لا يمتلك أي دليل على أن إيران تزود روسيا بالصواريخ الباليستية.

وقال المسؤول ردا على سؤال من الصحفيين: "كلا، ليس لدينا دليل على أن إيران تزود روسيا بصواريخ باليستية".

وفي الوقت نفسه، شدد الدبلوماسي على أن الاتحاد الأوروبي يمتلك أدلة على تسليم إيران طائرات مسيرة إلى روسيا.

ونفت موسكو وطهران مرارا مزاعم قيام إيران بتزويد موسكو بطائرات مسيرة لاستخدامها في أوكرانيا.

ووصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، هذه المزاعم والأنباء بأنها افتراءات، وشدد على أن الجيش الروسي يستخدم طائرات مسيرة روسية الصنع.

وفي أوائل نوفمبر، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن الجمهورية الإسلامية زودت روسيا بطائرات مسيرة، لكن بكميات صغيرة وقبل أشهر من بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: تاس