أردوغان يصف المعارضة التركية بالـ"جاهلة"

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المعارضة في تركيا "جاهلة"، لدرجة أنها لا تعرف ما هو الدستور ومواده المتعلقة بالانتخابات، وما هي صلاحيات الرئيس فيما يتعلق بالانتخابات.

وأشار في تصريح إلى أن "الرئيس التركي الآن هو أردوغان، وإذا تمت الدعوة من الرئيس لانتخابات بمرسوم رئاسي، فستكون الدعوة قبل 60 يوما من موعد الانتخابات، وخلال هذه الفترة تقوم لجنة الانتخابات بالتحضير".

وقال أردوغان: "إذا تم إصدار المرسوم الرئاسي بخصوص الانتخابات مثلا في 10 مارس، فإن لجنة الانتخابات ستدير العملية بعد ذلك حتى إجراء الانتخابات بعد 60 يوما".

المصدر: RT