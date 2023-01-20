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مجلة: ترامب يجمع معلومات مسيئة لسمعة حاكم فلوريدا قبل انتخابات عام 2024

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مجلة: ترامب يجمع معلومات مسيئة لسمعة حاكم فلوريدا قبل انتخابات عام 2024
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومحافظ ولاية فلوريدا رون دي سانتيس، أرشيف
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أفادت مجلة "Rolling Stone" بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يجمع معلومات مسيئة لسمعة محافظ ولاية فلوريدا رون دي سانتيس.

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وذكرت المجلة أن رون دي سانتيس، الذي قد يصبح منافسا رئيسيا لترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، لم يعلن بعد عن نيته الترشح لكن وسائل الإعلام الأمريكية تؤكد بوجود أدلة على رغبته في المشاركة في الحملة الانتخابية.

وأشارت إلى أن ترامب الذي قد أعلن رسميا نيته المشاركة في انتخابات 2024، حذر منافسه المحتمل في الخريف الماضي من الترشح، مهددا بنشر معلومات سيئة جدا حوله.

وأضافت المجلة أن ترامب يتوقع أن يتحداه دي سانتيس في الانتخابات التمهيدية ولذلك قد بدأ يخطط لحملة جديدة ضده. كما أكدت أن ترامب ناقش مع حلفائه السياسيين خلال الشهرين الماضيين كيفية انتقاد دي سانتيس بشأن القضايا الشخصية أو السياسية مثل الافتقار إلى الكاريزما والقرب من النخبة الحزبية والموقف الضعيف من مسألة الضمان الاجتماعي للمواطنين (ودعم دي سانتيس سابقا الإجراءات التي ستؤدي إلى انخفاض تكلفة برنامج الحماية الاجتماعية للمسنين بأكثر من 250 مليار دولار خلال 10 سنوات).

ونقلت المجلة عن مصدرين أن ترامب طرح خلال الأسابيع الماضية أكثر من مرة السؤال التالي: "هل من شيء آخر لدينا بشأن رون؟"

وأشارت دراسة أجرتها صحيفة "Wall Street Journal" في ديسمبر الماضي، أن دي سانتيس سيهزم ترامب بثقة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.

المصدر: نوفوستي

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