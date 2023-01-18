ترامب يبدأ حملته لانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024

أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمس الثلاثاء، أنه سيظهر أمام الجمهور في ولاية ساوث كارولينا في 28 من الشهر الجاري، ضمن سعيه لخوض انتخابات الرئاسة 2024.

وأفاد إعلان للحملة أنه من المقرر أن ينضم اثنان من الرموز الجمهورية المعروفة في ساوث كارولينا إلى ترامب بمقر الولاية، حيث يكشف عن فريق قيادة حملته هناك، وهما السيناتور لينزي غراهام أحد أكثر مؤيدي ترامب ولاء، والحاكم هنري مكماستر.

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وتجدر الإشارة إلى أن ساوث كارولينا تتمتع بنفوذ كبير باعتبارها واحدة من أولى الولايات التي تشهد المنافسات على الترشح للرئاسة في سنوات الانتخابات.

وكان ترامب أعلن في شهر نوفمبر الماضي، ترشحه لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة التي ستجرى في عام 2024.

ويواجه الرئيس الأمريكي السابق اتهامات بالتهرب الضريبي، وإخفاء وثائق سرية في مقر إقامته بمارالاغو في فلوريدا، والتآمر والتحريض في قضية اقتحام الكونغرس الأمريكي في 6 يناير 2021.

المصدر: وكالات