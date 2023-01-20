مخرج وموسيقي أوكراني: زيلينسكي يخضع للرقابة الصحية وإيماءات وجهه تفضح مرضه (فيديو)

كشف المخرج والموسيقي الأوكراني يوري بارداش، خلال مقابلة صحفية عن إدمان الرئيس فلاديمير زيلينسكي للمخدرات، وخضوعه للمراقبة الطبية المستمرة.

وقال بارداش في مقابلة مع قناة "Tatarka FM" على اليوتيوب، إنه يمكن لأي شخص تعامل مع المخدرات أن يلاحظ أن علامات الإدمان على زيلينسكي.

وأضاف أن هذه العلامات تظهر في تعابير وجه زيلينسكي وإيماءاته، مشيرا إلى أن زيلينسكي يشكو من عدة مشاكل صحية بسبب المخدرات وهو تحت الرعاية الطبية باستمرار.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأوكراني سبق وأن ظهر أكثر من مرة في تسجيلات فيديو وهو في حالة غير طبيعية وبمظهر غير لائق، ويتلعثم أثناء الكلام بحديث متقطع، ما أثار جدلا وتساؤلات لدى الأوكرانيين ودفع بالمقربين منه للخروج وتبرير ذلك.

المصدر: وكالات