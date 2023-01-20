بلينكن وبوريل يبحثان تنسيق الجهود لدعم أوكرانيا

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تنسيق الجهود بين واشنطن وبروكسل لدعم أوكرانيا.

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وجاء في بيان للخارجية الأمريكية في أعقاب الاتصال الهاتفي بين المسؤولين، أنهما بحثا "تفعيل التعاون الوثيق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم أمن وسيادة أوكرانيا".

وأضاف البيان أن الجانبين "تطرقا أيضا إلى سبل مواصلة التعاون للتصدي للتحديات التي تمثلها الصين وإيران".

المصدر: RT