طهران: بذلنا جهودا للتوسط بين موسكو وكييف لإنهاء الأزمة

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران بذلت جهودا كبيرة للوساطة بين موسكو وكييف، معربا عن أمله للتوصل إلى السلام في أقرب وقت ممكن.

وقال عبد اللهيان: "بذلنا جهودا كثيرة للوساطة بين أوكرانيا وروسيا خلال هذه الفترة، سواء على المستوى الوزاري أو الرئاسي، ونأمل أن تصل أوكرانيا إلى مرحلة السلام في أقرب وقت ممكن وأن تنتهي الحرب فيها".

وأكد الوزير، أن الجانب الإيراني يعتبر أن الأعمال الاستفزازية لحلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية هي "السبب الرئيسي" لنشوب الأزمة في أوكرانيا.

وقال: "يبدو أن العمليات العسكرية في أوكرانيا أحداث معقدة.. يعتقد البعض في الغرب أن هذه الحرب هي فصل جديد في تاريخ العلاقات الدولية.. منذ بداية الأزمة، كان موقفنا واضحا وشفافا.. نحن نعتبر أن الأعمال الاستفزازية للناتو وعدد من الدول الأوروبية هي السبب الرئيسي لبدء الأعمال القتالية في أوكرانيا".

المصدر: نوفوستي