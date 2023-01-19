وزير الخارجية الإيراني: مستعدون لاتخاذ الخطوات الأخيرة نحو الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن هدف الغرب في ظل الاضطرابات الأخيرة في البلاد هو كسب نقاط في المفاوضات

وفي مقابلة حصرية مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي"، قال حسين أمير عبد اللهيان: "رغم تضارب أقوال الأمريكيين في الأحداث الأخيرة، نحن على استعداد لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق".

وشدد أمير عبد اللهيان على أن الغرب يتبع سياسة الكيل بمكيالين، مضيفا: "من كان يصدق حقا أن وفاة فتاة في إيران سيكون لها رد فعل من جانب الغرب..إذا لم تسود المعايير الإزدواجية سياسة الدول الغربية، فلماذا لم نشهد أي رد فعل قوي من الغرب على مقتل الصحافية الفلسطينية والمسيحية شيرين أبو عاقلة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية؟ لذلك كانت هذه لعبة وتصميما سياسيا يهدف إلى إضعاف إيران".

وأكد أن الأمريكيين، إلى جانب ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، كانوا يحاولون تأجيج الاضطرابات الأخيرة في إيران، متابعا: "إنهم يسعون وراء تمرير أهدافهم السياسية الخاصة، حيث كان جزء من هدفهم هو إضعاف إيران وزعزعة استقرارها، وكان جزء آخر من هدفهم هو تسجيل نقاط على طاولة مفاوضات خطة العمل المشترك الشاملة من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكنهم سرعان ما أدركوا أن هذه الاستفزازات لا يمكن أن تحقق لهم أي نتائج".

المصدر: "إرنا"