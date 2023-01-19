عبداللهيان: أوروبا تطلق النار على نفسها

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن البرلمان الأوروبي يتحمل تبعات قرار اتهام الحرس الثوري بالإرهاب، وهذا القرار يعني إطلاق أوروبا النار على نفسها.

وفي اتصال هاتفي بين عبد اللهيان ومفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إثر إصدار مسودة قرار من البرلمان الأوروبي بإدراج الحرس الثوري في قائمة المنظمات الإرهابية، انتقد عبد اللهيان "هذا التوجه الانفعالي من قبل البرلمان الأوروبي"، ووصفه بأنه "سلوك غير صحيح وغير مدروس".

وحذر من أن إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب يعني إطلاق أوروبا النار على نفسها، مشيرا إلى أنه "على الاتحاد أن يفكر بالتبعات السلبية لهذه الخطوة الانفعالية، وأن يركز على المسار الدبلوماسي والتعامل البناء والعقلانية".

وشدد عبد اللهيان على أن "رد فعل إيران سيكون مماثلا".

وكان البرلمان الأوروبي قد صادق يوم أمس الأربعاء على ملحق يطالب بإدراج الحرس الثوري في القائمة المسماة "قائمة الإرهاب" للاتحاد الأوروبي.

وقد صوت 598 عضوا في البرلمان الأوروبي على هذه المطالبة. ومن المقرر أن يتم التصويت على قرار أشمل بعنوان "رد الاتحاد الأوروبي على التظاهرات والإعدامات في إيران" اليوم الخميس، وسيكون هذا الملحق جزءا من هذا القرار في حال المصادقة عليه.

المصدر: "فارس"