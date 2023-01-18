طهران: تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابیة" سیحدث مشاکل لهذه الدول أکثر من إيران

أكد مساعد وزیر الخارجیة الإيراني، رسول موسوي، أن تصنيف الحرس الثوري الإيراني "منظمة إرهابیة"، سیحدث مشاکل فنية استراتیجیة للدول التي ستتبنى هذا التصنيف أکثر من إيران.

وقال موسوي علی "تویتر" إنه من الجيد ألا يصبح السياسيون الأوروبیون العقلاء أسرى الأجواء التي خلقوها بأنفسهم. إن الإعلان عن اسم خاطئ للقوات العسكرية الرسمية الإيرانية سيخلق مشاكل تقنية استراتيجية لهذه الدول نفسها أكثر من إيران.

وأضاف: "على سبيل المثال، ألا تريد سفنهم في الخليج الفارسي أن ترد على الرسائل الإذاعية للقوات الإيرانية؟".

وتبنى البرلمان الأوروبي بالأغلبية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قرارا يدعو دول الاتحاد إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية.

المصدر: إسنا