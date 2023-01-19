بسبب تكلفة الصيانة والتشغيل .. الولايات المتحدة ترفض توريد دبابات أبرامز لأوكرانيا

أفادت سكاي نيوز العربية نقلا عن مصدر في البنتاغون بأن الولايات المتحدة ترفض تزويد أوكرانيا بدبابات أبرامز بسبب تكاليف صيانتها وتشغيلها.

ووفقا للمصدر، "ترفض واشنطن توريد أبرامز لأوكرانيا بسبب تكلفة الصيانة والتشغيل العالية". بالإضافة لذلك، وفقا للمصدر، سيكون من الصعب "تنفيذ البرنامج التدريبي للجنود الأوكرانيين على أبرامز في وقت قصير قبل الربيع".

كما وصف محاور القناة موقف ألمانيا الذي يربط نقل دبابات ليوبارد -2 القتالية إلى كييف بتوريد أبرامز إلى كييف بأنه"غير متوازن". من وجهة نظر المصدر، "لا يوجد سبب يمنع ألمانيا من السماح بإرسال ليوبارد -2 إلى أوكرانيا، والتي تتميز بالكفاءة والإمكانات القتالية العالية."

يوم الأربعاء ، ذكرت صحيفة Süddeutsche Zeitung، نقلا عن مصادرها الخاصة، أن المستشار الألماني أولاف شولتس، أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال في محادثة هاتفية أن ألمانيا ستوافق على تزويد كييف بدبابات ليوبارد -2 بشرط أن توفر الولايات المتحدة من جانبها، دبابات أبرامز لأوكرانيا. وأوضحت الصحيفة، إن الرئيس الأمريكي في هذه المحادثة لم يؤكد خطط الولايات المتحدة تسليم أبرامز لأوكرانيا.

في 20 يناير، سيعقد اجتماع دوري لوزراء دفاع الدول الغربية (ما يسمى بتنسيق رامشتاين-مجموعة الاتصال حول أوكرانيا) في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا، حيث سيتم مناقشة تقديم المزيد من المساعدة لكييف، في المقام الأول مسألة توريد دبابات ليوبارد. وسيمثل ألمانيا وزير الدفاع الجديد، بوريس بيستوريوس.

المصدر: تاس