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بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

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بوتين يجري محادثات مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
Globallookpress Kremlin Pool
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (صورة أرشيفية)
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أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة تليفونية مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، ناقشا فيها العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في قطاعي الطاقة والنقل.

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وجاء في بيان الخدمة الصحفية للكرملين: "نوقشت خلال المحادثات قضايا موضوعية للعلاقات الثنائية بما في ذلك التعاون في قطاعي الطاقة والنقل"، كما تطرق الرئيسان إلى الأوضاع في سوريا، وأكدا على أهمية استمرار "التنسيق الوثيق في إطار عملية أستانا، كآلية رئيسية لتعزيز التسوية السورية".

كما اتفق الطرفان على الحفاظ على الاتصالات على مختلف المستويات، حيث ناقش بوتين مع رئيسي، قبل أيام قليلة، قضايا على جدول الأعمال الروسي الإيراني مع التركيز على بناء مختلف أشكال التعاون الثنائي بين البلدين.

وكان الرئيس الإيراني قد وقع، 11 يناير الجاري، على قانون بشأن اتفاقية للتعاون في الاقتصاد والتجارة مع دول منطقة بحر قزوين.

المصدر: نوفوستي

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