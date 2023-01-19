القوات المسلحة الإيرانية تحذر الاتحاد الأوروبي من عواقب تصنيف الحرس الثوري "منظمة إرهابية"

حذرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، الاتحاد الأوروبي من عواقب تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، مشيرة إلى أنه "قرار قد يؤثر على الأمن والسلم الدوليين".

وقالت الهيئة العامة للأركان الإيرانية، في بيان لها، إن "خطوة تصويت البرلمان الأوروبي بدعوة الدول الأعضاء لتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، حال اتخاذها ستؤثر على الأمن والسلم إقليميًا ودوليا"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.

وكان وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حذر من أن "إدراج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب يعني إطلاق أوروبا النار على نفسها".

وأجرى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، محادثات هاتفية تبادلا فيها الآراء، عقب صدور مشروع القرار التدخلي وغير التقليدي للبرلمان الأوروبي ضد جمهورية إيران الإسلامية".

وانتقد عبد اللهيان، بشدة هذا التوجه الانفعالي من قبل البرلمان الأوروبي ووصفه بأن سلوك غير صحيح وغير مدروس، داعيا البرلمان الأوروبي إلى أن يفكر في التبعات السلبية لهذه الخطوة الانفعالية، وأن يركز على المسار الدبلوماسي والتعامل البناء والعقلانية.

المصدر: سبوتنيك