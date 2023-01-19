وزير الدفاع الألماني: الصراع في أوكرانيا فرصة لحلف شمال الأطلسي لإظهار قدرته

قال وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن الصراع في أوكرانيا "فرصة" لحلف شمال الأطلسي لإظهار نفسه.

وأضاف وزير الدفاع الألماني أنه تمت مناقشة عدد من المسائل مع نظيره الأمريكي أهمها مسألة استمرار الدعم لأوكرانيا، وشدد على أهمية تنسيق العمل، كما اشار إلى أن الولايات المتحدة هي الشريك الأكثر أهمية لألمانيا في جميع الأمور العسكرية.

ووفقا لبيستوريوس، فإن الصراع في أوكرانيا "أعطى الناتو فرصة لإظهار دوره وقدرته، كحلف مستقر، قادر على الاستجابة والفعل".

وأضاف أن تأسيس حلف شمال الأطلسي هو استراتيجية ومسؤولية مشتركة.

وأدى وزير الدفاع الجديد، بوريس بيستوريوس، اليمين يوم الخميس في البوندستاغ ، ليتولى رسميا مهامه على رأس الوزارة.

وقال بيستوريوس، في أول خطاب له كوزير دفاع، اليوم الخميس، إن ألمانيا ليست طرفا في الصراع في أوكرانيا، لكنها ستواصل دعم كييف بالإمدادات العسكرية.

المصدر: نوفوستي