وزير الدفاع الألماني الجديد: لسنا طرفا في الصراع بأوكرانيا لكننا سنواصل دعمها

قال وزير الدفاع الألماني الجديد، بوريس بيستوريوس، في أول خطاب له، اليوم الخميس، إن ألمانيا ليست طرفا في الصراع في أوكرانيا، لكنها ستواصل تدعم كييف بالإمدادات العسكرية.

وأوضح الوزير أن "ألمانيا ليست طرفا في الصراع، لكننا ما تأثرنا بهذه الحرب".

ووفقا له، فإن الوضع مختلف جدا عما كان عليه قبل عام، ومن الضروري جعل البوندسفير (الجيش الألماني) قويا الآن"، مشيرا كذلك إلى ضرورة مواصلة دعم أوكرانيا.

وفي وقت سابق قال بيستوريوس في حديث لمجلة "شبيغل"، إن بلاده تشارك بشكل غير مباشر في القتال الدائر في أوكرانيا.

تتزامن هذه التصريحات مع تقارير إعلامية عن ضغوط تمارسها الولايات المتحدة على ألمانيا، خاصة بعد تردد برلين في تسليم كييف دبابات "لوبارد".

وأكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، في وقت سابق، أن الناتو يريد تفادي المواجهة المباشرة مع روسيا وأن بلاده بين الدول الرائدة في دعم أوكرانيا.

وشدد شولتس على أن ألمانيا لا تريد اتخاذ خطوات منفردة، معتبرا أن كافة القرارات يتم اتخاذها بالتنسيق مع الحلفاء ولاسيما واشنطن، التي "تلعب دورا مهما في ذلك".

المصدر: نوفوستي