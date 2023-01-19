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وسائل إعلام: احتجاز لواء بحري ونائب سابقين في تايوان بتهمة التجسس لصالح بكين

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وسائل إعلام: احتجاز لواء بحري ونائب سابقين في تايوان بتهمة التجسس لصالح بكين
Gettyimages.ru
تايوان، أرشيف
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أفادت وكالة الأنباء المركزية لتايوان باحتجاز اللواء البحري المتقاعد، سيا فوسيان، والنائب السابق، لو جي مينغ، في الجزيرة بتهمة التجسس لصالح الحزب الشيوعي الصيني.

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ونقلت الوكالة عن النيابة العامة لمدينة غاوسيون أن لو جي مينغ قام بتجنيد سيا فوسيان. وباستخدام اتصالاتهما قام المتهمان بتجنيد العسكريين المحليين السابقين وساعدا بذلك بكين في تطوير شبكة خاصة بها للمخبرين في الجزيرة.

وكتبت الوكالة في أوائل يناير الجاري عن احتجاز كابتن متقاعد في القوات الجوية و3 ضباط حاليين في القوات الجوية والبحرية للجزيرة يشتبه بأنهم قاموا بالتجسس لصالح بكين.

وازداد الوضع حول تايوان توترا بشكل جدي بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في أغسطس الماضي. ودانت الصين هذه الزيارة، معتبرة إياها بأنها خطوة لدعم الانفصالية التايوانية وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

المصدر: نوفوستي

 

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