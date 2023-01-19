الدفاع التايوانية: تسجيل اقتراب 16 طائرة و3 سفن صينية من الجزيرة خلال اليوم الماضي

أفادت وزارة الدفاع بجزيرة تايوان بأن القوات المسلحة التايوانية سجلت خلال اليوم الماضي اقتراب 16 طائرة و3 سفن تابعة للجيش الصيني من الجزيرة.

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وجاء في ملخص يومي للوزارة: "في الفترة ما بين الساعة 06:00 من 18 يناير الجاري وحتى الساعة 06:00 من اليوم الخميس تم تسجيل اقتراب 16 طائرة و3 سفن تابعة للجيش الصيني بالقرب من تايوان".

وأضاف أن 4 طائرات صينية، بما فيها مقاتلتان من طراز "J-16" وقاذفة من طراز "JH-7" ومسيرة من طراز "BZK-007" دخلت منطقة الدفاع الجوي للجزيرة.

وأشار إلى أن تايوان أرسلت دورية جوية وبحرية لمتابعة الوضع، كما نشرت أنظمة صواريخ أرضية.

وازداد الوضع حول تايوان توترا بشكل جدي بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي في ذلك الوقت، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في أغسطس الماضي. ودانت الصين هذه الزيارة، معتبرة إياها بأنها خطوة لدعم الانفصالية التايوانية وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق في المنطقة.

المصدر: نوفوستي