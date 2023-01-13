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الولايات المتحدة واليابان تدعوان إلى التسوية السلمية حول تايوان

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الولايات المتحدة واليابان تدعوان إلى التسوية السلمية حول تايوان
AP Susan Walsh
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دعت الولايات المتحدة واليابان في ختام لقاء القمة بين زعيمي البلدين، إلى التسوية السلمية لقضية تايوان.

وجاء في بيان مشترك صادر عن لقاء القمة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الجمعة: "نؤكد على أن مواقفنا الأساسية بشأن تايوان لا تزال بدون تغيير".

وتابع البيان: "نجدد التأكيد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان باعتباره العنصر الأساسي للسلام وازدهار المجتمع الدولي".

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وأضاف الزعيمان: "ندعو إلى التسوية السلمية للقضايا على جانبي المضيق"، أي بين بكين وسلطات الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها، والتي تحكمها حكومة مستقلة منذ عدة عقود من السنين.

وأشار بيان بايدن وكيشيدا إلى "التحديات المتزايدة" في منطقة المحيطين الهادئ والهندي، التي تمثلها "أعمال الصين والاستفزازات من جانب كوريا الشمالية".

وشدد على رفض الولايات المتحدة واليابان لتغيير الوضع الراهن بالقوة في أي منطقة من العالم، وعلى ضرورة تعزيز قدرات البلدين، سواء المشتركة أو الفردية.

المصدر: تاس

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