بايدن وكيشيدا يناقشان قريبا قضايا الأمن والاقتصاد العالمي

أفاد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيناقشان الجمعة في واشنطن عددا من القضايا لا سيما في مجالي الأمن والاقتصاد.

وأفادت رويترز الأربعاء نقلا عن المسؤول أن الزعيمين سيبحثان قضايا الأمن المشترك ومشاكل الاقتصاد العالمي والتكنولوجيا ومراقبة الصادرات.

وفقا له، خلال الاجتماع سيتم مناقشة مسألة السيطرة على تصدير أشباه الموصلات إلى الصين. وأضاف المسؤول أن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع اليابان بشأن هذه القضية وتعتقد أن هناك توافقا بشأن هذه القضية. وشدد على أنه كلما زاد عدد البلدان التي تدعم تدابير الرقابة، زادت فعاليتها.

وقال ممثل السلطة التنفيذية الأمريكي: "ستتم مناقشة التقنيات وأهمية الحفاظ على مستوى التفوق التكنولوجي، والالتزام بتطبيق الضوابط المناسبة لذلك". كما أشارت الوكالة إلى "إمكانية توسيع الولايات المتحدة مظلة الأمن اليابانية إلى الفضاء".

ويجري كيشيدا جولة في مجموعة الدول السبع. وقد زار بالفعل كلا من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. وبحلول نهاية الأسبوع، سيجري زيارات لكندا والولايات المتحدة.

المصدر: تاس