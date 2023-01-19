ماسك: بايدن قد يحاول تسليح الحكومة ضد "تويتر" إذا عاد ترامب

قال مالك موقع "تويتر" إيلون ماسك إنه يعتقد أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تحاول "تسليح" الوكالات الفيدرالية ضد "تويتر" إذا عاد الرئيس السابق دونالد ترامب إلى منصة تويتر.

وقال ماسك في تغريدة: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف تتفاعل إدارة بايدن مع هذا الأمر (عودة ترامب إلى المنصة). قد يحاولون تسليح الوكالات الفيدرالية ضد تويتر".

يأتي تعليق ماسك هذا بعد أسبوع من إطلاق رئيس لجنة الرقابة والمحاسبة في مجلس النواب، جيمس كومر، رسميا تحقيقا طالب به الحزب الجمهوري البحث في الشؤون المالية لعائلة بايدن والادعاءات المحيطة بنجل بايدن هانتر بايدن.

وأرسل كومر أيضا رسائل إلى كبار المسؤولين التنفيذيين السابقين في "تويتر" يطالبهم فيها بالإدلاء بشهادتهم حول دورهم في كيفية تعامل المنصة مع التقارير الإخبارية بشأن المعلومات الموجودة على الكمبيوتر المحمول الخاص بهانتر.

وقال إن هؤلاء المسؤولين التنفيذيين لعبوا دورا في "قمع" وصول الجمهور إلى المعلومات حول عائلة بايدن على "تويتر" قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، أن ترامب يحث "فيسبوك" على استعادة حسابه المغلق، ويفكر في العودة إلى "تويتر"، بعد أن أعاد ماسك تفعيل حسابه.

المصدر: The Hill