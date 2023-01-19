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كليفرلي: بريطانيا ستقدم لأوكرانيا أكثر من 200 مدرعة إضافة لدبابات "تشالنجر 2"

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كليفرلي: بريطانيا ستقدم لأوكرانيا أكثر من 200 مدرعة إضافة لدبابات
Globallookpress Nathan Denette
وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي
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أعلن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أن المملكة المتحدة ستقدم لأوكرانيا أكثر من 200 مدرعةع، إضافة لـ14 دبابة من نوع "تشالنجر 2" تم الإعلان عنها سابقا.

وقال كليفرلي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، يوم الأربعاء، إن "بريطانيا قررت المضي إلى ما هو أبعد وأسرع في مسألة تقديم المساعدات لأوكرانيا".

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وأوضح أن بريطانيا ستقدم "دبابات "تشالنجر 2" ومدفعية ثقيلة وأكثر من 200 من المدرعات الأخرى".

وكان وزير الدفاع البريطاني بين والاس قد أعلن في وقت سابق، أن أوكرانيا ستحصل على مدرعات "بولدوغ"، وعدد من الطائرات المسيرة وأنظمة "ستارستريك" المحمولة المضادة للطائرات ومدافع "أي إس 90" الآلية ونحو 100 ألف من القذائف للمدفعية وصواريخ لأنظمة NASAMS للدفاع الجوي وغير ذلك من الأسلحة والمعدات والذخيرة.

المصدر: تاس

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