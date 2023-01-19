صحيفة: حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا لن تشمل "أبرامز" وATACMS

أفادت صحيفة "بوليتكو" نقلا عن مصادر مطلعة بأن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية المقبلة لأوكرانيا لن تشمل دبابات "أبرامز" وصواريخ ATACMS التي يصل مداها إلى 300 كم.

وقال مسؤولون أمريكيون إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لا تخطط لإرسال دبابات "أبرامز" في الوقت الحالي.

وأوضح أحد المسؤولين أن سبب عدم رغبة تسليم الدبابات لأوكرانيا يكمن في الصعوبات اللوجستية وصعوبة الصيانة، وليس الخوف من التصعيد المحتمل.

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وأشار إلى أن الولايات المتحدة ساعدت أوكرانيا في الحصول على دبابات سوفيتية الصنع من دول أخرى، وتؤيد القرار البريطاني تزويد أوكرانيا بدبابات "تشالنجر 2".

وحسب المصادر، فإن حزمة المساعدات الجديدة التي سيتم الإعلان عنها يوم الجمعة، ستضم المدفعية والذخيرة وعبرات "سترايكر" المدرعة.

وتجدر الإشارة إلى الولايات المتحدة قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة إجمالية 24.2 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

المصدر: "بوليتيكو"