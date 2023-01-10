وسائل إعلام: الولايات المتحدة تدرس تقديم عربات "سترايكر" المدرعة لأوكرانيا

أفادت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الولايات المتحدة تدرس تقديم عربات مدرعة من نوع "سترايكر" لأوكرانيا.

وأشار مسؤول في البنتاغون، طلب عدم ذكر اسمه، إلى أن مدرعات "سترايكر" قد تكون ضمن الحزمة القادمة من المساعدات العسكرية.

ومن المتوقع أن تعلن الإدارة الأمريكية عن الحزمة القادمة من المساعدات، الأسبوع القادم، قبيل اجتماع الدول الداعمة لأوكرانيا بـ"صيغة رامشتاين" في ألمانيا، وذلك بغض النظر عما إذا ستضم مدرعات "سترايكر" أم لا.

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وقالت المصادر لـ"بوليتيكو" إن القرار النهائي لم يتخذ بعد، وإن تلك المدرعات قد تكون ضمن الحزمة التالية بعد اجتماع "رامشتاين".

وأشار مسؤول في البنتاغون إلى أن "الأوكرانيين يحتاجون إلى ناقلات الجنود المدرعة، وأن عدد الدول الأخرى التي قد تقدمها قليل".

وامتنع البنتاغون عن التعليق على الموضوع، حيث قال المتحدث غارون غارن إنه "لا يوجد لديه ما يعلن عنه في هذا الوقت".

وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستقدم 50 عربة مدرعة من نوع "برادلي" ضمن حزمة مساعدات عسكرية تقدر بحوالي 2.75 مليار دولار.

المصدر: "بوليتيكو"