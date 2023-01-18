باشينيان لبلينكن: إغلاق أذربيجان معبر لاتشين عمل استفزازي

قال رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن إغلاق أذربيجان ممر لاتشين بين منطقة قره باغ وأرمينيا، عمل استفزازي.

وجاء في بيان للحكومة الأرمنية في أعقاب الاتصال، يوم الأربعاء، أن الجانبين "بحثا الوضع الإنساني الصعب في منطقة قره باغ بنتيجة إغلاق أذربيجان لممر لاتشين".

ووصف رئيس الوزراء الأرمني إغلاق ممر لاتشين بأنه "عمل استفزازي وانتهاك التزامات" أذربيجان بموجب الاتفاق الثلاثي الذي تم عقده في 9 نوفمبر 2020 بين زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان.

وأشار بيان الحكومة الأرمنية إلى أن بلينكن "أكد على ضرورة عمل ممر لاتشين بدون توقف واستعداد الولايات المتحدة للمساهمة في حل هذه القضية".

وأضاف البيان أن الجانبين "تبادلا الآراء حول تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان وحماية حقوق سكان قره باغ ورفع الحصار عن البنية التحتية المحلية وتطبيع العلاقات الأرمنية – التركية".

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بدورها، أكدت الخارجية الأمريكية في بيان لها في أعقاب الاتصال بين بلينكن وباشينيان، أنهما "بحثا الخطوات نحو استئناف المفاوضات الثنائية مع أذربيجان".

وأعرب بلينكن عن "قلقه العميق إزاء تدهور الوضع الإنساني في قره باغ بنتيجة إغلاق ممر لاتشين".

يذكر أن مجموعة من الأذربيجانيين أغلقت ممر لاتشين منذ 12 ديسمبر الماضي. واعتبرت أرمينيا هذه الخطوة "عملا استفزازيا متعمدا"، فيما ترفض أذربيجان الاتهامات الأرمنية وتقول إن "أنشطة المحتجين في ممر لاتشين لا تعرقل حركة المرور".

المصدر: نوفوستي