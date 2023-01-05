باشينيان يدعو المجتمع الدولي إلى إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق بممر لاتشين

دعا رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، في اجتماع حكومي، المجتمع الدولي إلى إرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى منطقة قره باغ وممر لاتشين الذي يربط المنطقة بأرمينيا.

وقال باشينيان في اجتماع حكومي اليوم الخميس: "إن استمرار الحصار المفروض على ممر لاتشين يجعل من الضروري إرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق إلى قره باغ وممر لاتشين، ويجب بذل جهود متواصلة في هذا الاتجاه".

واضاف باشينيان أن بلاده تطالب المزيد من الخطوات الجوهرية من المجتمع الدولي.

في 12 ديسمبر 2022، قامت مجموعة من الأذربيجانيين بإغلاق ممر لاتشين، الأمر الذي اعتبرته أرمينيا استفزازا متعمدا من قبل أذربيجان، لإحداث كارثة إنسانية في الإقليم المتنازع عليه.

المصدر: نوفوستي