فنلندا تعرب عن أملها بإزالة مخاوف تركيا إزاء "العمال الكردستاني"

أكد وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، أن حزب العمال الكردستاني محظور في السويد وفنلندا، معربا عن أمله في إزالة مخاوف تركيا إزاء هذه القضية.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول، الأربعاء، على هامش زيارته لدافوس السويسرية من أجل المشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي.

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وأشار هافيستو إلى تشكيل مجموعة عمل بين تركيا وفنلندا والسويد، في سياق عملية انضمام البلدين الأخيرين إلى حلف الناتو.

ولفت إلى عقد اجتماعين بين البلدان الثلاث، مؤكدا أن الاجتماع الثالث سينعقد قريبا.

وأوضح أن الاجتماعين السابقين جرى خلالهما مناقشة القضايا التي تهم تركيا، بما فيها تواجد تنظيم "بي كي كي" في دول أخرى.

وأضاف: "بي كي كي" تنظيم محظور سواء في السويد أو فنلندا، نتمنى أن نتمكن من إزالة مخاوف تركيا بشأن هذه القضية".

وفي 28 يونيو الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن انضمام البلدين الأخيرين إلى الناتو بعد تعهد البلدين الأوروبيين بالاستجابة لمطالب أنقرة بشأن التعاون بملف مكافحة الإرهاب.

المصدر: الأناضول