وزير الدفاع التركي: السويد وفنلندا لم تفيا بالتزامات "الناتو"

صرح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بأن السويد وفنلندا لم تفيا بالتزاماتهما لأنقرة بشأن عضوية "الناتو"، متوقعا "خطوات ملموسة لوقف دعم المنظمات الإرهابية ورفع قيود التصدير".

جاء ذلك في تصريحات للوزير لصحيفة "حريت" التركية، حيث تابع: "نرى كيف لا تفي السويد وفنلندا بالتزاماتهما بموجب المذكرة، ونتوقع خطوات ملموسة لوقف دعم المنظمات الإرهابية ورفع قيود التصدير، ولا سيما أن مكافحة الإرهاب هي قضية يتابعها الرأي العام التركي عن كثب، فيما ندين بشدة العمل الشنيع الذي قام به أنصار منظمة إرهابية ضد رئيس دولة عضو في الناتو منذ سبعين عاما في بلد يريد الانضمام إلى الحلف"، وحث السويد على "اتخاذ إجراءات فورية"، مشيرا إلى أنه "من المستحيل التزام الصمت حيال ذلك، ونحن نتابع التطورات هناك عن كثب".

إقرأ المزيد

وكانت مسيرة قد اندلعت في ستوكهولم في وقت سابق لمؤيدي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، حيث تم الإدلاء بعدد من البيانات والإيماءات المهينة ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وقد أفاد مصدر في وكالة "نوفوستي" الروسية أنه تم استدعاء السفير السويدي في أنقرة إلى وزارة الخارجية التركية، والاحتجاج عليه فيما يتعلق بتلك الفعالية.

وقد ألغى رئيس البرلمان التركي مصطفى جنتوب زيارة لنظيره السويدي المخطط لها من قبل أنقرة، وتقدم محامي الرئيس التركي بطلب للمدي العام في أنقرة بخصوص تلك المسيرة، وفتحت قضية جنائية، فيما قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم إن مسيرة مؤيدي حزب العمال الكردستاني تخاطر بتعقيد عملية التصديق على طلب أنقرة انضمام السويد إلى "الناتو".

وكانت فنلندا والسويد قد تقدمتا في 18 مايو 2022 بطلبات إلى الأمين العام لحلف "الناتو" للانضمام إلى الحلف، بينما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن أنقرة لا تستطيع أن توافق على تلك العضوية، لأنها لا تصدق تأكيدات الدولتين بشأن العلاقات مع ممثلي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا. وفي وقت لاحق، وعقب نتائج المفاوضات مع الجانب التركي، صرح ممثلو السويد وفنلندا بأن البلدين سيتعاونان مع أنقرة في محاربة الإرهاب، وتعهدا بعدم دعم حزب العمال الكردستاني، فيما سحبت تركيا اعتراضاتها على انضمام السويد وفنلندا إلى "الناتو"، لكن أردوغان قال لاحقا إن تركيا لن تنظر في البرلمان في الموافقة على طلبات السويد وفنلندا إذا فشلتا في الوفاء بالتزاماتهما.

حتى الآن، هناك دولتان فقط من أصل 30 دولة في "الناتو" لم تصادقا على طلبات السويد وفنلندا بالانضمام إلى الحلف، وهما تركيا وهنغاريا.

المصدر: نوفوستي