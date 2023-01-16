برلين تستدعي ممثل السفارة التركية على خلفية تصريحات سياسي تركي في ألمانيا

أعلنت الخارجية الألمانية أنها استدعت ممثلا عن السفارة التركية على خلفية تصريحات نائب عن حزب العدالة والتنمية التركي، أدلى بها في ألمانيا.

وقالت الخارجية الألمانية في تغريدة على "تويتر"، يوم الاثنين، أن "الأمور المماثلة لما قام به البرلماني التركي في مدينة نويس يجب ألا تتكرر. لا يوجد مكان لخطاب الكراهية في ألمانيا".

Wir haben heute die türkische Botschaft zu einem Gespräch eingeladen. Auftritte wie der eines türkischen Abgeordneten in Neuss dürfen sich nicht wiederholen. Hetze & Hassrede haben in Deutschland nichts verloren. 1/2 — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) January 16, 2023

وأضافت الخارجية: "أوضحنا أن الفعاليات الخاصة بالحملات الانتخابية الأجنبية يجب إبلاغنا بها بشكل مسبق. وإن لم يلعب ممثلو تركيا بالقواعد، فسيكون من الضروري أن ندرس العواقب".

وأفادت وسائل الإعلام الألمانية بأن البرلماني التركي مصطفى أتشيكغوز أدلى بخطاب في مدينة نويس الألمانية الأسبوع الماضي هدد فيه مؤيدي منظمة الداعية التركي المعارض فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني، اللذين تعتبرهما أنقرة تنظيمين إرهابيين.

وكانت ألمانيا قد حظرت منذ عدة سنوات الدعاية الانتخابية للقوى السياسية التركية على الأراضي الألمانية لتجنبه نقل الصراعات السياسية الداخلية التركية إلى ألمانيا، حيث يقيم 1.4 مليون شخص لهم حق التصويت في الانتخابات التركية.

المصدر: RT+وكالات