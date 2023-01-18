"دموع التماسيح".. البريطانيون مدهوشون بتعليق زوجة زيلينسكي على تحطم المروحية

أعرب قراء Daily Mail عن دهشتهم لتعليق أولينا زيلينسكايا زوجة الرئيس الأوكراني، على حادث تحطم مروحية قرب كييف اليوم أسفر عن مقتل 14 شخصا، بينهم وزير الداخلية دينيس مناستيرسكي.

وقال أحدهم معلقا: "لقي آلاف الأشخاص حتفهم في دونباس منذ عام 2014 بسبب إجراءات قوات أمن كييف. هل ذُرفت دمعة واحدة على الأقل في ذلك الوقت؟".

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واعتبرت إيما بلاك 77 أن هذه "دموع التماسيح".

وأضاف آخر: "لديها رد فعل مثل الرجال الآليين".

ورد المستخدم Western Wars بسخرية: "فليعطيها أحد ما ورقة من فئة الـ100 دولار لتجفيف دموعها".

وسأل مستخدم آخر "أود أن أعرف إذا ما كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد تعرض لانتقادات من قبل الأشخاص الذين كانوا في المروحية".

واختتمت Alexia1980 قائلة: "ممثلة أخرى. أيها الناس، عليكم الاستيقاظ. يتم التلاعب بكم".

وكانت مروحية تابعة للجيش الأوكراني قد تحطمت في مدينة بروفاري بمقاطعة كييف بجانب روضة أطفال صباح اليوم، ما أسفر عن مقتل 18 من بينهم 3 أطفال وإصابة ما لا يقل عن 26 شخصا من بينهم 12 طفلا.

المصدر: نوفوستي