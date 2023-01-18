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القوات الأوكرانية تقصف مدينة ميخائلوفكا في منطقة زابوروجيه

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القوات الأوكرانية تقصف مدينة ميخائلوفكا في منطقة زابوروجيه
Sputnik
أرشيف
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أفاد عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف بتعرض مدينة ميخائلوفكا اليوم الأربعاء لقصف من جانب القوات الأوكرانية.

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وكتب روغوف في صفحته على "تلغرام"، اليوم الأربعاء: "في الساعة 15:00 تقريبا من اليوم الأربعاء تعرضت مدينة ميخائلوفكا في منطقة زابوروجيه لقصف مكثف باستخدام الأسلحة الثقيلة من جانب مقاتلي زيلينسكي".

وأضاف: "تم تنفيذ الضربات على مدرسة ومستودع للحبوب. ويتم حاليا تدقيق معلومات حول وقوع إصابات وأضرار".

المصدر: RT

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