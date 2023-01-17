روغوف: القوات الأوكرانية تعد مدينة زابوروجيه لحرب شوارع

صرح رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف، بأن القوات الأوكرانية تعد مدينة زابوروجيه لحرب شوارع.

وأوضح روغوف لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن القوات الأوكرانية تعد مدينة زابوروجيه لقتال شوارع، ويعملون على إنشاء مناطق محصنة في المدينة وضواحيها، كما قاموا بتلغيم مرافق البنية التحتية في المدينة.

وأضاف، أن قوات كييف تعمل على تحويل العديد من المصانع في مدينة زابوروجيه، إلى ملاجئ ومستودعات للذخائر والمعدات العسكرية الأوكرانية.

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وأفادت وسائل الإعلام في وقت سابق، بأن القوات الأوكرانية تقيم التحصينات في منطقة زابوروجيه، استعدادا للدفاع عن الجزء الواقع تحت سيطرتها في المدينة.

يذكر أن مدينة زابوروجية أصبحت جزءا من روسيا الاتحادية بعد الاستفتاءات التي أجريت في شهر سبتمبر 2022، وترفض أوكرانيا الاعتراف بنتائج الاستفتاءات وتدعي أنها مزورة.

واليوم، يخضع أكثر من 70 % من منطقة زابوروجيه للسيطرة الروسية، وبقي المركز الإقليمي للمدينة تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي