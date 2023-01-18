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كندا تقدم 200 عربة مدرعة لأوكرانيا

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كندا تقدم 200 عربة مدرعة لأوكرانيا
AFP
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التقت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند، خلال زيارتها إلى كييف اليوم الأربعاء، بنظيرها الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

وأعلنت الوزيرة الكندية، أن بلادها سترسل 200 عربة مدرعة إلى أوكرانيا.

كندا تقدم 200 عربة مدرعة لأوكرانيا

وجاء في بيان نشر على موقع الوزارة الكندية: "اليوم تقوم وزيرة الدفاع أنيتا أناند بزيارة كييف. وتأتي زيارتها إلى أوكرانيا للتأكيد على تضامن كندا الذي لا يتزعزع مع أوكرانيا. وخلال الزيارة التقت الوزيرة ببعض المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم وزير الدفاع أليكسي ريزنيكوف. وأعلنت الوزيرة أناند أن كندا ستنقل 200 مركبة مصفحة من طراز Senator إلى أوكرانيا".

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يشار إلى أن السلطات الأوكرانية، طلبت من كندا تسليمها هذه المدرعات كمساعدات، والتي تقدر قيمتها بنحو 67 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

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