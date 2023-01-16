كييف: زيلينسكي سيطلب من كندا تسليم دبابات "ليوبارد2" لأوكرانيا

قال ميخائيل بودولياك مستشار رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، إن رئيس بلاده فلاديمير زيلينسكي يفكر في الطلب من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد2".

وأضاف بودولياك، في مقابلة مع صحيفة "غلوب أند ميل": "من الواضح أن الرئيس زيلينسكي، الذي لديه علاقات ودية مع رئيس وزراء كندا، سيطلب منه دبابات ثقيلة. كلمة الفصل في تسليم هذه الدبابات تعود إلى ألمانيا، لأنها صاحبة التكنولوجيا. يجب أن يحدث هذا بشكل طبيعي ويجب أن تأخذ ألمانيا زمام المبادرة في هذه العملية".

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في الوقت نفسه، لم يذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع الكندية دانييل ميندين ما إذا كانت بلاده ستسلم هذه الدبابات لأوكرانيا إذا أعطت ألمانيا الضوء الأخضر. وفقط قال: "كندا ستواصل دعم أوكرانيا، ونحن ندرس خيارات مختلفة لمواصلة تقديم المساعدة العسكرية الشاملة لأوكرانيا".

ويشار إلى أن كندا كانت قد اشترت من ألمانيا 82 دبابة من طراز "ليوبارد2" في عام 2007.

المصدر: نوفوستي