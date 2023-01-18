"الفضيحة لا تقتصر على قطر والمغرب".. بولندا تحاول إقحام روسيا في قضية فساد البرلمان الأوروبي

ادعى رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكي، بأن روسيا "حاولت إفساد أعضاء البرلمان الأوروبي".

وتطرق مورافيتسكي، خلال منتدى دافوس، إلى الشائعات التي انتشرت على هامش المنتدى، حول محاولة روسيا المزعومة، إفساد أعضاء البرلمان الأوروبي، إلا أنه لم يورد مصدر هذه الشائعات، أو أي دليل على صحة ادعاءاته.

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وأضاف مورافيتسكي، "محاولة إفساد أعضاء البرلمان الأوروبي، فضيحة كبيرة، فالأمر لم يقتصر على المغرب وقطر، وإنما عثر على أدلة في بروكسيل، وستراسبورغ، تشير إلى تورط روسيا أيضا".

يذكر أنه في أوائل ديسمبر 2022، اعتقلت الشرطة والنيابة البلجيكية، نائبة رئيسة البرلمان، إيفا كايلي، وعددا من النواب، بتهم فساد مرتبطة باستضافة كأس العالم في قطر.

وفي وقت لاحق، أفادت السلطات البلجيكية، أنه تمت مصادرة أكثر من 1.5 مليون يورو، وهدايا ثمينة في منازل المتهمين من أعضاء البرلمان الأوروبي.

المصدر: نوفوستي