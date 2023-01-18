بوشيلين يعلن عن أسر القوات الروسية لمرتزقة أجانب في سوليدار

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، أن القوات الروسية أسرت مرتزقة أجانب، في مدينة سوليدار، كانوا يشاركون في العمليات العسكرية إلى جانب قوات كييف.

وأضاف بوشيلين عبر القناة "الأولى" الروسية، "لا أستطيع تحديد العدد الدقيق للجنود الذين تم أسرهم، لكن يوجد بينهم مرتزقة أجانب، وربما يكون عدد المرتزقة المقتولين في ساحات القتال، أكبير بكثير من عدد الأسرى، إلا أن النظام الأوكراني يواصل إخفاء ذلك".

إقرأ المزيد

وأوضح بوشيلين، أنه بالنظر إلى قوات الاحتياط الأوكرانية التي تم توزيعها في مدينة سوليدار للحفاظ على مواقعهم، فإن خسائر القوات الأوكرانية هناك تقدر بالآلاف، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية لن تتمكن من إحصاء خسائرها.

وفي الـ 13 من يناير، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قواتها تمكنت من تحرير مدينة سوليدار، مساء الـ 12 يناير.

يشار إلى أن مدينة سوليدار تعتبر مركزا استراتيجيا مهما، سيسمح للقوات الروسية بقطع الإمدادات عن قوات كييف في مدينة أرتيموفسك.

المصدر: نوفوستي