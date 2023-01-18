شاهد عيان يروي تفاصيل حادث تحطم المروحية الأوكرانية

أفاد أحد سكان بروفاري بمنطقة كييف بأن المروحية التي تحطمت اشتعلت بها النيران وهي لا تزال في الجو.

وتابع شاهد العيان بأن المروحية احترقت في الجو ثم بدأت في السقوط، حيث حاول الطيار، فيما يبدو، اختيار أصغر شيء ممكن لأن هناك مباني من طابقين، وبجوارها مبان من 10 طوابق.

إقرأ المزيد

وكان رئيس الإدارة العسكرية في كييف أوليكسي كوليبا، قد أفاد بتحطم مروحية في بروفاري بمنطقة كييف بالقرب من روضة أطفال ومبان سكنية، ووفقا لأحدث البيانات، فقد أسفر تحطم المروحية عن مقتل 18 شخصا، من بينهم وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي ونائبه الأول يفغيني ينين، فيما أصيب 29 شخصا من بينهم 15 طفلا.

من جانبه علق مستشار وزير الداخلية أنطون غيراشينكو بأن أسباب تحطم الطائرة ربما تعود للتخريب أو تعطل المعدات أو انتهاك قواعد السلامة.

المصدر: نوفوستي