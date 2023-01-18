مراسل RT: إصابة امرأة خلال قصف أوكراني على بلدة غورلوفكا

أفاد مراسلRT، بإصابة امرأة خلال القصف الأوكراني لبلدة غورلوفكا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ووفقا لمراسل RT، فإن قوات كييف تقصف بلدتي غورلوفكا، وداكوتشيفسك، وأحياء متفرقة من مدينة دونيتسك، بشكل منتظم.

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وأعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، اليوم الأربعاء، عبر "تلغرام"، بأن قوات كييف استهدفت حي نيكيتوفسك في بلدة غورلوفكا مرتين بـ15 قذيفة.

وأوضح المكتب التمثيلي، أن قوات كييف استهدف حي نيكيتوفسك الساعة الـ6:00 صباحا بـ 5 قذائف ناتو من عيار 155 ملم، وبـ 10 قذائف الساعة 7:30.

المصدر: RT + نوفوستي